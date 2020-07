Knappe mannen en donzige alpaca's samen op een kalender

De Rouveense, van oorsprong afkomstig uit Kampen, had al paarden bij haar huis en toen ze een paar jaar geleden bij toeval met alpaca's in aanraking kwam, was ze verkocht. Ze zijn lief, rustgevend, een tikkie eigenzinnig en vooral heel leuk.

"In mei 2018 kocht ik mijn eerste alpaca. Ik heb er nu vijf. Ik bied wandelingen aan, kinderfeestjes en het doel is ook om ook een high tea tussen deze bijzondere dieren aan te bieden of een picknick. Deze laatste twee activiteiten kunnen nu nog niet. Ik ben deze maand begonnen."

Zachtaardige beesten

Wandelingen met deze dieren biedt Sabrina al aan. Meestal in het Staphorster bos, maar bijvoorbeeld woensdag was ze bij de Veldschuur Bid en Werk in Rouveen waar kinderen met de dieren mochten wandelen voor een luttel bedrag. "De dieren en de kinderen genieten hiervan", zegt Sabrina. Alpaca's zijn zachtaardige beesten, ze stralen ontspanning uit."

Alpaca's zijn zachtaardiger en wat kleiner dan lama's. Lama’s staan bekend als het 'Schip van de Andes'. Hun rug is geschikt om vracht te dragen. Dat geldt niet voor alpaca's. Een alpaca kan niets dragen, ook niet een klein kind. De lama is een stuk groter dan de alpaca. Een lama heeft haar, een alpaca wol.

Alpaca & Hunk Kalender

Sabrina is ook bezig met een ander project en daarmee hoopt ze flink in de belangstelling te komen. Media augustus presenteert ze de 2021 Alpaca & Hunk Kalender. Mooie mannen met ontblote bovenlijven die samen met alpaca's poseren. Elke maand een andere foto. De kalender is klaar en kan vanaf nu op haar website besteld worden.



"Vrouwen houden van mooie heren en donzige alpaca's, althans ik wel. Ik dacht: waarom geen kalender? De jongens in kwestie spoorde ze zelf op via Facebook en sociale media. Als ik een mooie man zag, stuurde ik een berichtje met de vraag of ze wilden poseren. Iedereen vond het leuk en kon erom lachen. Fotografe Esther Plender maakte de foto's. Als het aanslaat, maak ik volgend jaar weer een kalender, weer met mooie mannen."