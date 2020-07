Het Offerfeest tijdens corona: "Bidden en daarna wegwezen"

Terwijl het vroege ochtendlicht de minaret van de moskee oranje kleurt, druppelen de bezoekers binnen. De namen worden nauwkeurig opgeschreven, handen ontsmet en daarna de gebedskleedjes uitgerold. Zowel binnen als buiten, om de beschikbare ruimte optimaal te benutten.

Binnen een kwartier weg

In normale tijden zijn er zo'n tweeduizend mensen bij het ochtendgebed van de moskee in Almelo. "Maar nu zijn er er ongeveer zeshonderd", schat voorzitter Sengün Türkeri in. Om het aantal bezoekers zo laag mogelijk te houden, heeft de moskee aan kinderen en ouderen gevraagd om thuis te blijven.



Ruimte om na te praten en elkaar fijne feestdagen te wensen is er ook niet bij, vertelt Türkeri. "Normaal wordt er koffie en thee gedronken na het gebed. Nu hebben we aan iedereen gevraagd om zo laat mogelijk naar de moskee te komen en zo snel mogelijk weer weg te gaan. Binnen een kwartier moet het hier leeg zijn."

Feestelijk gevoel

Overigens zijn er meer Turken in Nederland dan andere jaren rond deze tijd, vertelt hij. "Want voor Turkije geldt code oranje. Dus zij blijven allemaal in Nederland."

Het Almelose raadslid Ugur Çete was vanochtend ook bij het gebed aanwezig. Volgens hem is er ondanks de coronamaatregelen nog steeds een feestelijk gevoel. "Dit is niet wat we gewend zijn, maar het is al een stuk beter dan het Suikerfeest. Toen mochten we helemaal niet naar de moskee. Dat was emotioneel wel zwaar."

Vandaag is de eerste dag van het vierdaagse Offerfeest, het grootste islamitische feest van het jaar. Traditioneel wordt er tijdens het Offerfeest een lam ritueel geslacht en het vlees hiervan wordt verdeeld tussen familie, buren en de armen.