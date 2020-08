Moeder van dode baby Haaksbergen vandaag voor het eerst voor de rechter

In de vroege ochtend van eerste paasdag wordt een woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen afgezet met zwarte hekken. Vanuit een mobiele unit coördineert de recherche het onderzoek in de woning. Wat er is gebeurd in het huis, blijft lange tijd onduidelijk.

Politie-onderzoek in woning in Haaksbergen (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

De bewoners, een man en een vrouw, worden meegenomen naar het politiebureau. Na het afleggen van een verklaring mogen ze weer weg. Ze gaan naar familie omdat hun woning nog niet is vrijgegeven. Het onderzoek blijkt zich later te richten op een mogelijk gezinsdrama, na de vondst van een dode baby in of rond de woning.

Artsen slaan alarm

De vraag is of er opzet in het spel is geweest. De politie meldt dat het grootscheepse onderzoek in de woning is gestart na een melding van artsen in een ziekenhuis over de 'verdachte dood' van het kindje.

De artsen sloegen in de nacht voor eerste paasdag namelijk alarm, nadat een 30-jarige vrouw zich had gemeld met een overleden pasgeboren baby. Omdat de doodsoorzaak van de baby onduidelijk bleef, werd de politie geïnformeerd.

Misdrijf

Het onderzoek van de politie richt zich op de woning, omdat de baby daar mogelijk is overleden. Er is sectie op het lichaampje verricht, maar over de uitkomsten daarvan wil de politie nog niets zeggen.

Het onderzoek in de woning gaat intussen verder; ook vier dagen na de vondst van het kindje staan er nog zwarte hekken om de woning. De politie spreekt intussen van een misdrijf.

Onderzoek in en rond de woning in Haaksbergen (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)