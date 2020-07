Hengelose kroeg verhuist tijdelijk naar 'coronaproof' onderkomen: "Dit geeft wel energie"

Wat doe je als je café zó klein is, dat in coronatijd opengaan geen zin heeft? Dan open je toch een nieuwe zaak? Dat dacht Erwin Kwakman, die morgen in het oude Hazemeijer-pand in Hengelo een nieuwe, tijdelijke horecazaak opent. "Ik ben niet zo van het stilzitten."

Zes weken lang heeft hij het geprobeerd: een klein café runnen in coronatijd. "Maar al na één dag kwam ik erachter dat de anderhalve meter hier niet te handhaven is", zegt Erwin Kwakman, eigenaar van Café De Cactus. "Ik mag bovendien maar een kwart van het normale aantal bezoekers toelaten. Dat is financieel gewoon niet te doen."

Livemuziek

En dus gooide de kroegbaas het slot op de kroeg en zocht hij zijn heil 800 meter verderop, in een leegstaand deel van het oude Hazemeijer-pand. In een paar weken tijd zette Kwakman hier een compleet nieuwe horecazaak op. Bezoekers kunnen hier vanaf morgen een hapje eten, ook worden er regelmatig live-optredens gehouden.

Kwakman wijst naar de trap. "We hebben boven ook nog zo'n zestig zitplaatsen. Als je daar zit, en je kijkt op het podium neer, dan krijg je toch een beetje dat Paradiso-gevoel."

Buiten is onder een grote witte tent een podium opgebouwd. "We hebben een groot terras, tot half oktober willen we hier buiten optredens gaan geven. Alle festivals gaan dit jaar niet door, maar op deze manier kunnen mensen toch nog genieten van livemuziek."

Toekomst

Café De Cactus is de rest van 2020 gesloten. De tijdelijke horecazaak in het Hazemeijer-pand blijft tot ten minste eind dit jaar open. "Hoe het daarna verder gaat, is nog even afwachten", zegt Kwakman. "Maar we zitten hier nu op een super mooie plek. Parkeerplaatsen voor de deur en het station is op vijf minuten lopen. Ja, dit geeft wel veel energie."