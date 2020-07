Ook geen mondkapjesplicht in Twente: "De anderhalve meter is het beste dat we hebben"

Als je de situatie in Twente vergelijkt met andere plekken in Nederland, maar ook met regio's in het buitenland, dan staat de regio er goed op in de strijd tegen corona. Dat stelt Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "Ik denk niet dat ik op korte termijn ga werken met mondkapjes."

Vanmorgen liet burgemeester Ron König van de gemeente Deventer ook weten dat mondkapjes in de veiligheidsregio IJsselland ook niet aan de orde zijn.

"We hebben het gewoon heel erg goed met elkaar gedaan in Twente", stelt Van Veldhuizen als hij kijkt naar de manier waarop inwoners van Twente zijn omgegaan met het coronavirus. "Ik zal wel mensen blijven aanmoedigen, ook door er weer extra scherp op te zijn die anderhalve meter echt in ere te houden, want dat werkt het beste."

In Amsterdam en Rotterdam zal er wel geëxperimenteerd worden met mondkapjes om te kijken of met die maatregel het gedrag van mensen positief beïnvloed kan worden. Is de zaterdagmarkt in het centrum van Enschede ook niet een goede locatie om mondkapjes in te zetten? Ook dat is een drukke plek.

We hebben het gewoon heel erg goed gedaan met elkaar in Twente burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede

Van Veldhuizen denkt niet dat het nodig is. "Daar heb je ook andere middelen voor. Het afsluiten van straten, het instellen van eenrichtingsverkeer, apps waarmee we de drukte in de stad meten en mensen waarschuwen om niet meer te komen. Eén van de regels is ook het vermijden van drukte."

Ik zie mensen sleets worden burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede

De burgemeester denkt dat de beste manier blijft het elkaar ervan overtuigen, dat anderhalve meter afstand houden de beste oplossing is in de strijd tegen corona.

Strenger handhaven is wat Van Veldhuizen betreft dan ook zeker een oplossing. "Ik denk dat wij echt niet moeten vervallen in de situatie in maart. Toen hebben we het met z'n allen totaal onderschat. We moeten echt weer even met elkaar alerter en scherper worden. Ik zie mensen sleets worden. Dat is begrijpelijk maar niet goed."