Wat vind jij: Een nationaal hitteplan voor vee moet in de wet worden vastgelegd

Stichting Wakker Dier wil een nationaal hitteplan voor vee in de wet laten vastleggen. Volgens de stichting kampen dieren in de provincies Overijssel en Limburg met de meeste hittestress van Nederland. Wat vind jij van dat idee?

Volgens Wakker Dier hadden we in onze provincie dit jaar 11,5 miljoen dieren last van de hitte. Daarom wil ze dat minister Schouten regels vastlegt waaraan boeren zich op warme dagen moeten houden. "Hittestress onder vee is gewoon een probleem. Er zijn dieren die eronder lijden of er zelfs aan bezwijken", vertelt Martijn Lodewijkx van de dierenbelangenorganisatie. "Daarom moeten er regels van bovenaf komen. Zonder die druk gebeurt er te weinig."

LTO, de belangenorganisatie voor boeren, is het niet eens met de dierenorganisatie. Ze beamen wel dat dieren op warme dagen last kunnen hebben van hittestress: "Als het buiten veertig graden is, hebben de dieren daar natuurlijk last van. Net als de mens. Maar we doen er zoveel mogelijk aan om de situatie voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken."

Wat vind jij? Moet zo'n hitteplan in de wet worden vastgelegd of is dat overdreven? Of ben jij in z'n geheel tegen zo'n hitteplan? Stem op de stelling en reageer: hieronder of op Facebook.