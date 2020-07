Het wordt vandaag een tropische dag in Overijssel: "Middag is erg heet"

Een strak blauwe lucht en een fel schijnende zon: dat is vandaag hét recept voor tropische temperaturen. Lokaal kan het kwik in Overijssel stijgen naar 31 of zelfs 32 graden.

"Je mag het wel heet noemen", zegt weerman Martin Bosch over vandaag. "Zeker in de bebouwde kom. In de stedelijke bebouwing is het toch vaak warmer dan op het platteland."

Hete middag en warme avond

Bosch verwacht dat de temperatuur vandaag snel zal oplopen. "De zon schijnt onbelemmerd, het tweede deel van de middag is het erg heet."

Die tropische dag wordt opgevolgd door een warme zomeravond. "Het blijft warm met een graad of 25", zegt de weerman. Een plakkerige zweetnacht valt niet uit te sluiten. "Een tropennacht kun je dat noemen. Het koelt niet verder af dan een graad of zeventien."

Morgen

Morgen zal naar verwachting minder mooi zijn. De dag begint waarschijnlijk met een onweersbui. "Daarna loopt de temperatuur toch weer op naar een graad of dertig. In de loop van de dag volgen onweersbuien die een eind aan die warmte maken."

Volgende week

Vanaf zondag zullen de temperaturen rond de 21 graden zitten en is het weerbeeld wisselvallig, maar later in de week duiken de zomerse temperaturen waarschijnlijk weer op. "In de loop van de week staat er een een temperatuurstijging op het programma", besluit de weerman.