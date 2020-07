Buitenspeltechnologie gaat VAR komend seizoen helpen in Eredivisie

De VAR krijgt komend seizoen assistentie van buitenspeltechnologie. Daardoor kan er met speciale camera's nauwkeurig worden bekeken of een speler buitenspel staat of niet. In het buitenland en de Champions League werd dit afgelopen seizoen ook al gebruikt.

In het VAR-protocol van de internationale spelregelcommissie IFAB is de belangrijkste kernboodschap dat de VAR uitsluitend ingrijpt wanneer de beslissing van de scheidsrechter duidelijk fout is. Dit basisprincipe geldt ook wanneer dankzij de buitenspellijnen duidelijk wordt dat er een fout is gemaakt. Wanneer er ondanks de buitenspellijnen twijfel bestaat over een genomen beslissing, zal de VAR niet ingrijpen, zegt de KNVB op de website.

Alle stadions

In elke stadion van de clubs in de Eredivisie worden nu camerasystemen opgehangen rond de lijn van het strafschopgebied. Afgelopen seizoen hingen die alleen bij Ajax, Feyenoord en PSV. Het streven is om bij het begin van de competitie gebruik te kunnen maken van de nieuwe technologie. Zeker is dat er tegelijkertijd begonnen wordt, dus lukt het niet bij de eerste speelronde, wordt het nog niet in gebruik genomen.