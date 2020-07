Enschedese Dorothee Loorbach maakte succes van haar mislukking

Feitelijk is het allemaal volgens Loorbach niet ingewikkeld, gewoon een kwestie van je opa of oma vragen: "Ik heb denk ik wel vijftig managementboeken gelezen en wel dertig topondernemers en financieel specialisten geïnterviewd in mijn hele project, en uiteindelijk had m'n oma het me ook kunnen vertellen. Je moet minder uitgeven, meer sparen, slim investeren en jezelf op waarde schatten. Iedereen hoeft alleen maar z'n opa of oma te vragen hoe zij dat vroeger deden, en dan heb je nooit meer geldproblemen."

"Grootste rijkdom kent geen prijs"

Maar in het boek doet Loorbach, die jaren als presentator en in de reclame en marketing heeft gewerkt, meer. Ze zoekt uit wat haar specifieke probleem was. Waarom gaf ze zoveel geld uit. Wat is er werkelijk belangrijk: "Ik zag achteraf dat de dingen waar voor mij de grootste rijkdom in schuilt, die had ik nog steeds toen ik geen geld had en in materiële zin heel arm was. Dat zat in gezondheid, m'n dierbaren, naar buiten gaan en boeken lezen. Ik realiseerde me, ik ben niet wat ik doe en ik ben niet wat ik heb. Maar wat blijft er dan over als je je niet meer kan verschuilen achter een goede baan, een grote auto, indrukwekkende opdrachtgevers of leuke kleding."

Over 'geldproject' en boek: "Ik had het liever niet gedaan"

Je zou ook kunnen zeggen dat het boek en het 'geldproject' een slimme en ultieme poging zijn van marketeer Loorbach om zichzelf te vermarkten. "Dat had ik liever niet gedaan", zo zegt ze lachend. "Het was m'n laatste redmiddel, ik moest op dat moment geld hebben en wat ik kan is schrijven en ik heb een bepaalde gunfactor, dus mensen kochten gelijk mijn boek. Maar ik had het liever niet gedaan hoor."

"Ik heb nu een buffer waarmee ik elke corona wel aankan"

Loorbach denkt dat ze nooit meer in financiële problemen komt: "Ik ben slim gaan investeren, goed gaan sparen, anders met m'n geld gaan omgaan, dus ik heb nu een buffer waarmee ik elke corona wel aan zou kunnen. Want als ik een ding heb geleerd, is dat ik me niet kan permitteren om arm te zijn."