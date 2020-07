Een halfuur rijden om je te laten testen op corona: kan dat anders?

Ruim 42.000 Twentenaren moeten langer dan een half uur autorijden om bij een coronatestpunt te komen. Dat blijkt uit onderzoek door dagblad NRC. Een halfuur rijden klinkt nou niet bepaald aantrekkelijk om een beginnende keelpijn of een klein loopneusje te laten testen. In de regio IJsselland doen de ruim 96.000 inwoners er maximaal een half uur over. Wat vinden de GGD's van die reistijden?

NRC analyseerde in heel Nederland de reistijden met de auto naar een coronatestpunt. De regio IJsselland komt nog relatief goed uit de bus, maar de reistijd in Twente is voor een groep inwoners beduidend langer.

Dat maakt het doen van een coronatest niet aantrekkelijk, concludeert de krant, terwijl het kabinet toch zo veel mogelijk testen willen laten uitvoeren om het coronavirus in te dammen. Het zou ook een reden kunnen zijn waarom in sommige gebieden relatief veel mensen alsnog bij de huisarts belanden om coronagerelateerde klachten te laten controleren.

Geografische spreiding

Een autorit van een halfuur naar een testlocatie in jouw regio klinkt lang. "Maar het is niet zo dat je per definitie jezelf moet laten testen bij de GGD in jouw regio", nuanceert Barbera Pisano van GGD Twente. "Als jij bijvoorbeeld dichterbij een Gelderse GGD woont, mag je daar ook een test laten doen."

Momenteel zijn er in Twente twee testlocaties, namelijk in Goor en Enschede. Volgende maand komt daar locatie Almelo bij. Die locaties zijn volgens Pisano heel bewust gekozen. "Wij hebben ook naar de geografische spreiding gekeken. Niet alleen binnen de regio, maar dus ook naar testpunten van aangrenzende GGD's."

Maximale capaciteit

In het najaar wordt een extra vraag naar testen verwacht, vanwege de start van het 'verkoudheidsseizoen'. "Ik verwacht dat we dat in Twente met drie locaties aankunnen. We zitten in Goor en Enschede nog niet aan de maximale capaciteit en dan komt Almelo er nog bij. Daarnaast kunnen we nog opschalen."

Dat IJsselland het relatief goed doet, ziet de GGD ook. De gezondheidsdienst kijkt niet zozeer naar een streeftijd, maar vooral naar de verdeling van de testlocaties. "Het kaartje laat mooi zien dat de vier testlocaties die we gekozen hebben verspreid in onze regio liggen en een goede dekking geven", zegt Karla Kuiperij van GGD IJsselland. "Natuurlijk zijn er mensen die een kortere reistijd hebben en mensen die een langere reistijd hebben. Maar er is bij ons nog niet aangegeven dat de reistijd te lang was."

Bereidheid is groot

Mensen die zich willen laten testen, doen niet zo moeilijk over de reistijd, zegt ze. "Je zou denken dat het een drempel kan vormen, maar onze ervaring is dat voor mensen de afstand tot de testlocatie geen probleem is. We merken dat mensen zeker bereid zijn om een stukje te rijden voor een coronatest."

"Bij het maken van een afspraak via het afsprakennummer, zoekt het landelijke callcenter een testplaats zo dicht mogelijk bij de woonplaats. We horen dat mensen zelfs bereid zijn om verder te rijden, als ze dan sneller aan de beurt zijn", zegt Kuiperij.