Slogan 'We Are The Eagles' en adelaar opgenomen in nieuw tenue Go Ahead

Zo is de slogan 'We Are The Eagles' verwerkt in de kraag van uitshirt en is er een adelaar te zien. Bij het thuisshirt valt op dat de gele baan doorloopt in de kraag. Op de rug staan adelaarselementen en de term 'Home of Football'.

De nieuwe tenues van Go Ahead Eagles

Geen rigoureuze veranderingen

"In 2014 heeft Go Ahead Eagles besloten één vaste opzet voor het thuisshirt vast te stellen", zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. "Vanuit historisch perspectief is dit rood met een gele baan in het midden geworden. Aangezien het thuisshirt dit seizoen sowieso al aan de nodige veranderingen onderhevig is – met onder meer Jumper als nieuwe hoofdsponsor en Stanno als nieuw merk – hebben we besloten geen rigoureuze wijzigingen door te voeren. Wel hebben we het tenue verfraaid en doorontwikkeld met nieuwe details en accenten. Ik denk dat we daar samen met Stanno heel goed in zijn geslaagd. Samen met het uittenue lopen onze spelers er komend seizoen weer uitstekend bij!"