Uit de hand gelopen grap: Niels doet in Zwolle duizend swingovers

Niels werd uitgedaagd door zijn goede maat Jeroen Bolks. Samen doen ze al jaren aan survivalrunnen bij vereniging Thor in Zwolle. Survivalrun is een opkomende sport die hardlopen combineert met complexe hindernissen. Maar door corona liggen wedstrijden stil.

Heel lastig

"We zochten daarom naar een ander doel om naar toe te werken", vertelt Jeroen. "Dus bedachten we voor elkaar een challenge."

En dat werden dus duizend swingovers in één dag. Het is een oefening waarbij je verticaal in een touw klimt en vervolgens in een soort koprol over een balk o moet.

"Ik zei direct ja toen Jeroen met deze uitdaging kwam", zegt Niels. "Maar toen ging ik rekenen. Duizend swing-overs in 24 uur betekent ruim 50 per uur. Het is een gigantisch inspannende en technische oefening, ik bedacht dat het wel eens heel lastig zou kunnen worden."

Steun

Hoewel hij toch al een bewonderenswaardige conditie en kracht heeft, moest Niels flink trainen, zo'n twee keer per dag. "Je gebruikt je buik, benen en armen, dus ik moest aan de bak."

Gelukkig krijgt hij genoeg steun. Op het terrein van Thor komen vrienden en verenigingsleden bij elkaar. Daarnaast belooft Jeroen de laatste honderd swing-overs met zijn maat mee te doen.

En voor Jeroen komt de grote beproeving er trouwens nog aan: hij moet van Niels een halve triatlon lopen met een twintig kilogram zware balk op zijn rug.