Veiligheidsregio alert op coronabesmettingen onder studenten: 'Dat zijn forse uitdagingen'

"Er komt een hele hoop op ons af", zegt Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "We krijgen natuurlijk zo weer de introductieweken. We zijn al met elkaar, de Universiteit Twente en Saxion, in gesprek over hoe we dat gaan managen. Daar zijn we zorgvuldig mee bezig."

Studenten uit 'oranje' landen

De introductieweken voor studenten zoals ze die kennen in Enschede, met duizenden bezoekers op de Oude Markt, zal er dit jaar een stuk kariger uitzien. Een groot gedeelte van de introductie gaat nu online, maar dat betekent volgens Van Veldhuizen niet dat er geen hoofdbrekers zijn.

"We moeten ook nog kijken wat we gaan doen als we bijvoorbeeld studenten uit 'oranje' landen krijgen", zegt de burgemeester, doelend op landen waarvoor nog een negatief reisadvies geldt. "Gaan we die studenten testen? Gaan ze in quarantaine? Of gaan we dat alle twee doen en waar gaan we dat doen?"

"Er zijn nog een hoop vragen die er leven", zegt Van Veldhuizen:

Besmettingen onder jonge mensen

In Rotterdam zijn er veel nieuwe coronabesmettingen onder jonge mensen. Ook in Twente zien ze dat de jonge generatie moeite heeft zich aan de coronaregels te houden.

"Dat is een van de grote uitdagingen: hoe krijgen we onze twintigers en begin dertigers nou zo ver dat ze de regels blijven volgen?", zegt Van Veldhuizen. "Het is allemaal heel vervelend, maar het wordt nog veel schadelijker voor je eigen portemonnee en toekomst, als je het nu allemaal laat lopen."

In situaties waarin we twee keer waarschuwen, zou dat nu één keer waarschuwen kunnen worden Onno van Veldhuizen

Strenger handhaven

De Veiligheidsregio IJsselland maakte gisteren bekend dit zomerse weekend strenger te gaan handhaven op het naleven van de coronamaatregelen. Ook in Twente zijn ze strenger, stelt Van Veldhuizen. "In situaties waarin we twee keer waarschuwen, zou dat nu één keer waarschuwen kunnen worden. En de excessen pakken we er natuurlijk altijd uit."

De burgemeester benadrukt: "De anderhalve meter moet even afgestoft worden. Ik ben er ook wel klaar mee, maar het is nog niet klaar. Het gaat in de wereld en buurlanden niet goed."