Taakstraf geëist tegen Haaksbergse bootcamptrainer vanwege oplichting

Tegen een 45-jarige bootcamptrainer uit Haaksbergen is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van één jaar geëist. Hij wordt verdacht van een serie oplichtingen. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn slachtoffers ruim 15.000 euro betaalt. Vorig jaar werd dezelfde man nog veroordeeld, omdat hij in 2018 tankstations in Twente en Noord-Holland overviel.

De oplichtingen waar de man van wordt verdacht, dateren uit dezelfde periode als de overvallen. Als de beschuldigingen aan het adres van de bootcamptrainer kloppen, maakte hij zijn klanten alleen lichter in de portemonnee.

Zij kochten voor honderden euro's een lespakket bij hem, maar kregen in de praktijk maar één of twee lessen. Als ze vroegen waarom dat was, kwamen er allerlei smoezen. Zo vertelde de trainer dat hij geen les kon geven omdat hij geopereerd was aan aambeien, terwijl dat niet zo was.

Bekenden en familieleden

Tussen de benadeelde klanten zaten ook bekenden en familieleden. Zo ging de kapster van zijn ouders voor honderden euro's het schip in en kreeg een ver familielid geen enkele les.

Een schrijnend verhaal is dat van een dorpsgenote die vanuit een medische achtergrond begeleiding nodig had. De vrouw spaarde met moeite het bedrag bij elkaar, voor de door de verzekering niet vergoede lessen, en heeft geen geld meer om ergens anders begeleiding te krijgen.

Meer zaken

De verdachte zou niet alleen klanten belazerd hebben. Hij stond ook voor de rechter vanwege benzinediefstallen en het oplichten van een vrouw die hij op Tinder ontmoette. Met een valse naam zou hij de vrouw in 2017 en 2018 ruim 11.000 euro afhandig hebben gemaakt.

Ze kreeg te horen dat de verdachte op geld van de erfenis van zijn moeder zat te wachten, maar dat er wat problemen mee waren. In werkelijkheid was zijn erfdeel nog in handen van zijn vader bij wie hij ook nog eens in huis woonde. Toen de vrouw zijn vader mailde om hem om hulp te vragen, deed de Haaksbergenaar zich voor als zijn vader en stelde haar gerust dat er inderdaad veel geld in aantocht was.

Moeilijke periode

De verdachte wijt zijn gedragingen aan een moeilijke periode waarin hij na een scheiding terechtkwam. Toen ook nog eens een ex-vriendin met haar kinderen op straat kwam te staan, ontfermde hij zich over hen. Volgens de man kwam hij door alle zorgen niet toe aan het geven van lessen.

Hij ontkent dat hij mensen met opzet oplichtte.

"Loze woorden, gewoon lucht"

De officier van justitie noemde het verweer van de bootcamptrainer loze woorden, gewoon lucht. "Hij heeft helemaal niets gedaan voor zijn slachtoffers." De Haaksbergenaar was maar in één ding goed, aldus de officier van justitie. "Het binnenhalen van geld".

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.