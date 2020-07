Hoogleraar UT snapt niets meer van RIVM: "Geen mondkapjesplicht is heel onverstandig"

Hoogleraar Detlef Lohse van de Universiteit Twente bekritiseert het advies van het RIVM om geen landelijke mondkapjesplicht in te voeren. De professor vloeistoffysica is het niet eens met de uitspraak van het RIVM, die zegt dat mondmaskers geen medisch nut hebben. "De positieve effecten hebben zich allang bewezen."

Eerder deze week sprak Lohse de verwachting uit dat de plicht om mondkapjes te dragen nu ook in Nederland snel zou worden ingevoerd. Maar het Outbreak Management Team besliste anders. Er komt voorlopig geen landelijke plicht, al mogen veiligheidsregio's er lokaal mee experimenteren.

Geen twijfel

"Dat is een goed begin", vindt Lohse. "Maar niet genoeg. Zeker in binnenruimtes heeft het bij stijgende infectie-aantallen veel meer zin als iedereen een mondkapje draagt. De verspreiding van het virus kan snel gaan. Er hoeft maar één persoon in zo'n ruimte rond te lopen die het virus bij zich draagt en er kan al een superspreading event komen."

De hoogleraar ziet veel onderzoeken waarin een mondkapje zijn diensten ruimschoots bewijst. "Er zijn simulaties die aantonen dat de aerosolen, de virusdeeltjes, minder snel worden verspreid als de persoon een masker draagt. Daar is geen twijfel over."

Lastig doorheen te loodsen

Ook benoemt hij het besluit van veel andere landen, die wel een mondkapje verplichten. "Die landen hanteren het uitgangspunt better safe than sorry. Maar in Nederland lijkt het credo better sorry than safe."

Lohse vermoed dat het besluit van het OMT niet een medische, maar ook een politieke of rechtelijke grond zou kunnen hebben. "In Nederland is het lastiger zo'n wet door de Tweede Kamer te loodsen. In andere landen gaat dat makkelijker." Al benadrukt hij zich vooral te willen richten op zijn eigen vakgebied. "Van recht en politiek heb ik minder verstand."

Bewustwording

Wel heeft de professor een aantal voorbeelden die zijn argumenten voor een verplichting kracht bij zetten. "In een kroeg in Hillegom werden 23 mensen besmet. Met een mondkapje zou dat waarschijnlijk niemand, of hoogstens enkelen, zijn geweest."

Daarnaast ziet hij veel voordelen in de bewustwording. Wanneer mondkapjes meer zichtbaar zijn in openbare binnenruimtes zal dat volgens hem de voorzichtigheid bij mensen vergroten. "Mensen houden dan vaker afstand."

Lohse draagt overigens zelf in binnenruimtes altijd een masker, vertelt hij. Daarnaast houdt hij de verwachting dat er uiteindelijk toch nog een landelijke plicht komt. "Dat kan niet anders."