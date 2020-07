Arjen Robben ontbreekt nog in oefenduel met Heracles Almelo

Robben mogelijk wel in actie tegen PEC Zwolle in de voorbereiding (Foto: Orange Pictures)

"Het ziet er heel goed uit met Arjen. Voor elke speler hebben we een maatplan en het doel voor hem is om erbij te zijn als we in september de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen PSV spelen", verklaarde trainer Danny Buijs de afwezigheid van Robben vrijdag in gesprek met FC Groningen TV. Later in de voorbereiding speelt FC Groningen ook nog tegen PEC Zwolle.



Fysiek

Robben trainde in zijn eerste dagen bij Groningen vooral individueel, maar hij gaf ruim een week geleden aan dat hij "meer dan tevreden is" over zijn fysieke gesteldheid. De 96-voudig international trainde deze week ook al mee met de groep.