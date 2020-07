Drukte op recreatieplassen: Rutbeek, Hulsbeek, de Oldemeijer en Milligerplas zijn vol

In verband met het warme weer is het druk bij verschillende recreatieplassen. Het Rutbeek in Enschede is vol en ook bij het Hulsbeek in Oldenzaal zijn er geen parkeerplekken meer beschikbaar. Ook de Milligerplas bij Zwolle is vol net als bij de Oldemeijer in Hardenberg.

Voor de recreatiegebieden geldt dat er minder mensen kunnen komen in verband met de coronamaatregelen.

Keer terug!

Bij de Milligerplas in Zwolle is het zo druk dat de gemeente met matrixborden nieuwe bezoekers oproept om terug te keren. Ook bij de Wythmenerplas in Zwolle is het erg druk. Volgens een gemeentewoordvoerder is er nog wel plek maar dan moeten de bezoekers een stukje verder lopen. Als alternatief in Zwolle wordt de Agnietenplas aangeraden. Daar is het drukker dan gebruikelijk naar nog wel genoeg plek.

Kom niet!

Bij recreatieplas de Oldemeijer in Hardenberg is zo druk dat Veiligheidsregio IJsselland aanraadt om daar nu niet meer naar toe te gaan. De veilheidsregio's in Overijssel blijven herhalen dat mensen drukke plaatsen moeten vermijden. Bij alle recreatieplassen in onze provincie is het door het mooie weer drukker dan gebruikelijk.

Ook op het Hulsbeek is het druk.

Mensen worden geadviseerd om niet meer naar het Rutbeek te komen.

