PEC Zwolle-spits Zian Flemming wil ook in de Eredivisie zijn spierballen laten zien

Flemming kon in Nijmegen liefst dertien keer zijn spierballen tonen, zijn karakteristieke manier om een doelpunt te vieren. Dat aantal had nog veel hoger kunnen zijn, want toen het coronavirus abrupt een einde maakte aan het voetbalseizoen verkeerde Flemming net in grootse vorm: in de laatste zeven duels maakte hij acht treffers.

Ontpopt tot belangrijke speler

Die lijn had hij graag doorgetrokken naar de laatste maanden van de competitie en de play-offs, maar daar ging dus een streep door. Toch is hij zeer te spreken over zijn huurperiode bij NEC. "Waarvoor ik daar naar toe ging is precies uitgekomen", constateert Flemming. "Ik heb volgens mij maar tien minuten gemist en verder alles gespeeld, me ontpopt tot een belangrijke speler en veel goals gemaakt. Met al die bagage ben ik hier terug en dat voelt goed."

Flemming kwam twee jaar geleden over van Jong Ajax, maar pendelde in zijn eerste seizoen bij PEC Zwolle vooral heen en weer tussen bank en basis. In Nijmegen, op een niveautje lager, kreeg hij wél het volste vertrouwen. "Het was fijn om gewoon elke week vast te spelen. In mijn eerste jaar bij PEC Zwolle was het af en toe een beetje op en af. Dan weer wel spelen, dan weer niet. Het was wel even fijn om die stabiliteit te hebben en dat hoop ik nu hier ook te kunnen pakken."

Geen tien, maar een negen

Want Flemming is vastberaden om te laten zien dat hij ook op het hoogste niveau kan slagen. Als spits. Hij werd gehaald als aanvallende middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kan. Maar nu wordt hij puur gezien als een nummer negen. "Daar is nu de volle focus op. Ik vond het niet erg om me op beide posities te richten, maar nu de club en ik dit hebben besloten, geeft dat toch wel iets meer rust. Het doel is om minimaal een jaar te knallen bij PEC Zwolle en eigenlijk hetzelfde te presteren als vorig jaar bij NEC. En ik denk dat dat kan, ook in de eredivisie."



Daar is ook trainer John Stegeman van overtuigd, want voorlopig krijgt Flemming de voorkeur in de punt van de aanval boven de ervaren Reza Ghoochannejhad. En een Flemming die vertrouwen krijgt, is tot mooie dingen in staat. Dat liet hij onlangs al zien op de training door een wonderschone treffer te maken:

Als de voortekenen niet bedriegen, gaan de supporters in Zwolle het komende seizoen dus ook geregeld de spierballen van Flemming zien. "Maar nog niet in de oefenwedstrijden, hoor", lacht Flemming. "Die bewaar ik voor het echie."

De oefenwedstrijd van PEC Zwolle tegen Cambuur is zaterdagmiddag vanaf 17.00 uur live te zien op TV Oost. De uitzending begint om 16.50 uur.