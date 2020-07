Vijf verdachten van ramkraak juwelier Tubbergen mogen rechtszaak thuis afwachten

De vijf verdachten van een ramkraak bij een juwelier in Tubbergen komen vandaag nog op vrije voeten. Dat is de uitkomst van een pro-formazitting voor de rechtbank in Almelo.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak start door omstandigheden pas in januari volgend jaar. Het gaat de Almelose rechters te ver om de vijf tot die tijd in voorarrest te laten zitten. Wel moeten ze in januari verschijnen in de rechtbank, als de inhoudelijke behandeling begint.

Waarschuwingsschoten

De mannen van 21 tot 29 jaar uit Almelo en Hengelo werden op 18 april kort na de ramkraak aangehouden in een loods in de buurt van Westerhaar-Vriezenveensewijk. Bij hun aanhouding werden door de politie waarschuwingsschoten gelost. De politie kon de vijf op het spoor komen dankzij oplettende getuigen die een goede omschrijving gaven van de vluchtauto.

De schade van de ramkraak is groot en wordt geschat om 175.000 euro. De winkel was zwaar vernield en onduidelijk is of de hele buit is teruggevonden.