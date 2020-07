Lamprou gepresenteerd: "FC Twente is een grote club"

Lamprou over zijn nieuwe club: "Ik ben blij dat ik hier getekend heb. FC Twente is een grote club. Dat is een van de redenen waarom ik getekend heb, de grootte, de geschiedenis maar vooral de supporters. Ik hoop hier veel minuten te maken. Ik wil mezelf laten zien en het team helpen met goals en assists. Ik heb heel veel zin in het seizoen."

Meer mogelijkheden

Technisch directeur Jan Streuer over de nieuwe aanvaller: "Lazaros Lamprou geeft ons meer mogelijkheden op de vleugels. Hij maakte indruk in zijn jaar dat hij voor Fortuna Sittard uitkwam, hij is een heel behendige speler. We hopen en verwachten straks een nog betere Lamprou te zien."