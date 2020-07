Opnieuw demonstratie in Enschede: "Overheid krijgt te veel macht"

In Enschede wordt aankomende zondag opnieuw gedemonstreerd tegen de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar de onvrede van de demonstranten is groter, zeggen de organisatoren. "Wij protesteren ook tegen het toenemende politiegeweld en wij steunen de boeren openlijk."

Drie- tot vijfhonderd mensen verwachten ze, de organisatoren van de 'Vrijheidsdemonstratie' die aankomende zondag om twaalf uur plaatsvindt bij villa De Bank aan de Boulevard 1945 in Enschede. De organisatoren vinden dat de overheid in de huidige coronacrisis zich veel te veel macht toe-eigent.

Vier speerpunten

"Wij zijn voor anderhalve meter dichtbij, dus we willen graag dat de anderhalve meter-regel weg gaat", zegt organisator Eldor van Feggelen. "Maar we zijn ook tegen de spoedwet, die de overheid ontzettend veel macht geeft. Ook zijn we tegen het toenemende geweld van de politie. Gelukkig is dat hier in Enschede niet het geval, maar het gebeurt wel in de rest van het land. En wij steunen de boeren openlijk. We willen dat de veevoermaatregel van tafel gaat."

'Een dictatuur'

Van Feggelen krijgt voor de komende demonstratie steun van Natalie Boetzkes van De Vrije Tukkers. "Ik ben echt tegen de noodwet. Als die wet er door komt, dan heeft minister Hugo de Jonge het straks alleen voor het zeggen. Het parlement wordt dan buiten werking gezet", vertelt ze.

"En ten tweede ben ik tegen de verplichte vaccinatie. Ze zeggen dat het geen verplichte vaccinatie is, maar de overheid gaat werken met een beloningssysteem. Dat mensen die gevaccineerd zijn, weer meer mogen. Dat is geen democratie, dat is een dictatuur."

Tweede demonstratie

Ruim twee weken geleden was er al een eerste demonstratie, toen deden ruim honderd mensen mee. Voor de demonstratie van komende zondag worden meer mensen verwacht.