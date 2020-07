Hengelose Jan kon zich niet op corona laten testen vanwege de afstand tot testlocatie

Drie weken geleden kreeg Jan van Strien uit Hengelo last van een loopneus en verhoging. Het devies luidt dan: 'laat je testen'. Maar Van Strien heeft geen auto en de testlocatie van de GGD was op twaalf kilometer afstand. Jan: "Wie gaat er met verhoging en een loopneus twaalf kilometer fietsen?"

Normaal gesproken heeft Van Strien er geen last van dat hij geen auto heeft. Dan pakt hij het openbaar vervoer of vraagt hij zijn buren om een lift. Maar als je coronasymptomen hebt, dan is dat niet mogelijk. "Je gaat dan niet je buren vragen: wil je me even brengen?" vertelde Van Strien.

"Ik ben ook niet te beroerd om te fietsen," vervolgt hij zijn verhaal. "Ik fiets namelijk heel veel. Maar niet als ik me zo voel."

Van Strien belde daarom de GGD met de vraag wat hij nu moest doen. De GGD adviseerde hem om contact op te nemen met zijn huisarts als hij zich heel slecht zou voelen. Maar zo erg waren zijn klachten niet. "Ik voelde me niet zo beroerd dat er een arts in plastic naar me moest afreizen," aldus Jan.

Klachtenvrij

Inmiddels is Van Strien weer van zijn klachten af. "Ik weet niet of ik het heb gehad. Ik heb wel vaker een griepje in de zomer en het voelde net zo. Maar ja, het zijn wel de symptomen van corona," vertelt hij.

Van Strien heeft wel melding gemaakt van de onhandige situatie. "Ik heb inmiddels een mail teruggekregen van de GGD. Daar stond in dat het probleem bij ze bekend is en dat er aan wordt gewerkt."