Turncoach Vincent Wevers ontkent aantijgingen over slaan en schoppen

Wevers over de aantijgingen: "In mijn hele turncarrière heb ik nog nooit een turnster geslagen of geschopt. Ik heb geen fysiek geweld gebruikt, dat is een aantijging die heel hard aankomt. Ik wil er verder niet op ingaan, we laten aan het onderzoek waar de waarheid zit." Ook collega bij de turnbond, Gerben Wiersma, werd beschuldigd. Beiden zijn inmiddels op non-actief gezet. Dat is zolang het onderzoek naar de twee loopt.

"Er was geen ruimte voor gevoel en emotie. Je kreeg niet de kans om kind te zijn", werd hem verweten. "Dat doet enorm veel met mij. Ik ben hier kapot van."

Cultuurbepalers

Hij kijkt met een vervelend gevoel terug op zijn begintijd als trainer: "In de beginfase van je ontwikkeling (als turntrainer) ga je kijken waar je je kennis weghaalt. Ik heb me aangesloten bij de cultuur die er toen was. Een van de cultuurbepalers was de trainer waar we het over hadden." Dat is Gerrit Beltman. Die kwam vorige week met een verhaal over zijn geschiedenis. Daarmee ging de beerput open.

Weinig ruimte voor inspraak

"Er was weinig ruimte voor inspraak van turnsters. Met de kennis die ik nu heb, zou ik dat never nooit meer doen. Ik ben nooit de zaal ingegaan met verkeerde intenties, maar dat wil niet zeggen dat we het toen goed deden. Het was een foute tijd, dat vind ik met de kennis van nu heel erg", aldus Wevers.

"Ik betreur dat turnsters die zich nu melden deze dingen benoemen en daar nog steeds last van hebben. Dat vind ik gewoon heel erg", zegt Wevers. "Dat is nooit mijn intentie geweest, maar het is er wel. Dat besef ik. Zij hebben gelijk, want dat is hoe zij het hebben ervaren."

Weegschaal

"De cultuur was hard en spartaans", vervolgt Wevers, die daarnaast beseft wat opmerkingen over het gewicht van de turnsters deed. "Dat is bij alle turnsters een punt en dat besef ik ook. Als je het hebt over spijt, heb ik bijvoorbeeld heel erg spijt van de weegschaal. Er was een cultuur dat je voor en na de training ging wegen. Dat was niet met foute bedoelingen, maar om te monitoren hoe de curve was van gewicht en lengte."

Omslagpunt

Door turnvereniging TON in Oldenzaal is in 2007 een onderzoek gedaan. Wevers wilde weten wat het effect van hun trainingen was. "Dat heeft uitgewezen dat we tekortschoten in de manier waarop we training gaven. Er zijn allerlei aanbevelingen uitgekomen, een daarvan is dat we met een sportpsycholoog zijn gaan werken. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een ander soort coach ben geworden. Ik ben daar goed in begeleid, voor mij is dat het omslagpunt geweest in mijn carrière."

Excuses

Daarnaast geeft Wevers nog aan dat hij bereid is om het gesprek met de turnsters aan te gaan en hen excuses aan te bieden. "Misschien zitten zij er helemaal niet op te wachten, maar uiteraard kan dat."