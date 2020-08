Mike Willems: "Van Crooij en VVV waren aan het flirten, maar ze zien er vanaf"

"Op dit moment speelt er niets meer. We weten natuurlijk dat Vito en VVV een beetje aan het flirten waren. Dat is vooralsnog niet doorgegaan. VVV heeft laten weten: wij zien er vanaf. Zeg nooit nooit, maar ze hebben gezegd dat ze er nu vanaf zien. We hebben ook met Vito en Clint (Leemans, red.) gezeten, daar speelt ook niets omtrent en ik verwacht ook gewoon volledige inzet van die jongens. Daarover hebben we ook niet te klagen en doen ze ook wel, maar dat kun je volgens mij maar beter even uitspreken. Dus ze moeten zich nu volledig richten op PEC Zwolle", aldus Willems.

Het duo kwam twee jaar geleden naar Zwolle. Van Crooij had een goed eerste seizoen in de provinciehoofdstad, maar viel vorig jaar terug en raakte zijn basisplaats kwijt. Leemans werd vorig jaar verhuurd aan RKC Waalwijk en lijkt ook dit seizoen geen plek in de basis te kunnen bemachtigen onder trainer John Stegeman.