Roodgele vlag over gehate blauwe hek in Deventer Veentunel

een vlag over het blauwe hek in Deventer (Foto: RTV Oost)

Wat waren ze er boos over, de supporters van Go Ahead Eagles uit Deventer. Over het blauwe hek in de Veentunnel. Honderden Eagles-supporters lopen op wedstrijddagen door het tunneltje, dat de volkswijk Voorstad-Oost met het parkeerterrein bij Saxion verbindt. En dan wil je als Eagles-fan de kleur blauw gewoon niet zien. Het hek is nog steeds blauw maar vlaggen van Go Ahead Eagles moeten de pijn verzachten.

'Dit kunnen wij toch niet accepteren?!', schreef de harde kern van Go Ahead Eagles op Facebook. De blauwe kleur, die van rivaal PEC Zwolle, moest zo snel mogelijk verdwijnen. De supporters waren op zoek naar vrijwilligers om iets aan het 'misselijkmakende kleurtje te doen'

Die kleur blauw is er twee weken later nog steeds, maar vanmiddag hing daar ineens een rood gele vlag over een van de blauwe hekken. Het begin is er, aldus een supporter van Go Ahead Eagels. Nu is het afwachten of meer supporters het voorbeeld volgen en de brug een roodgele kleur geven.