Heracles Almelo onderuit in eerste oefenduel bij FC Groningen

Heracles Almelo is de voorbereiding, net als eerder op de dag PEC Zwolle, begonnen met een nederlaag. FC Groningen was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de ploeg van trainer Frank Wormuth.

In de basis van Heracles waren enkele vertrouwde gezichten te vinden, maar ook enkele nieuwe namen. Achterin was er plek voor proefspeler Elias Oubella en Giacomo Quagliata was de linksback. Hij werd in januari al aangetrokken, maar speelde nog niet. Op het middenveld was er plek voor Rai Vloet en in de spits stond Adrian Szöke omdat Sinan Bakis nog vakantie heeft.

De thuisploeg was de betere in het eerste bedrijf, maar Heracles was het dichtst bij een treffer. Vloet kreeg de bal terug na een hoekschop en krulde de bal op de kruising. Groningen kreeg meer kansen, maar wist ook niet te scoren. Na de pauze wisselde Heracles op negen plekken. Alleen Vloet en Szöke bleven staan. Dit keer mocht de andere proefspeler Steffen Nkansah zich achterin laten zien. Ook nieuwkomer Noah Fadiga en jeugdspeler Rohat Agca maakten hun eerste minuten.

De tweede helft begon niet goed voor Heracles, want door een fout van Vloet kon Kian Slor de 1-0 aantekenen. Na ruim een uur kreeg Jeremy Cijntje een goede kans en twintig minuten voor het einde was Burgzorg, die weer terug in het veld was gekomen, nog dichterbij. Mohamed Amissi en Jeff Hardeveld kregen ook nog een kans, maar Heracles kreeg de bal er niet in en dus bleef het bij 1-0.