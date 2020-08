Bram van Polen verheugd ondanks nederlaag: "Wel vijftig regels, maar we mogen weer!"

"Met name de aanloop naar. En dan ook wel weer op het veld staan. Ik moet zeggen we kregen vandaag wel héél veel regeltjes van tevoren. Je moet met eigen auto, dat is nog wel een beetje zoeken naar, maar op het veld staan vond ik wel weer heel lekker ja."

Vijftig regels

Die regels zijn er uiteraard vanwege het coronavirus, maar het waren er volgens de verdediger wel heel veel: "We kregen denk ik iets van vijftig regels waar we ons aan moesten houden. We moesten hier in een marge van vijf minuten aankomen. Dat zijn allemaal van die randzaken. Het is heel logisch nu, maar ik stuurde gisteren al een appje met: gaan we ook nog voetballen of niet? Ik denk dat iedereen daar een beetje zoekende in is. Maar we mogen weer en dat is wel heel lekker."

Vastigheden

Over de wedstrijd was hij, ondanks de nederlaag, niet eens heel ontevreden: "Iedereen zal misschien nu wel heel negatief zijn dat we van Cambuur hebben verloren, maar ik vind Cambuur gewoon wel een hele goede ploeg. Ze hebben dezelfde selectie gehouden. Eerste helft was denk ik gelijkwaardig. Ik denk dat wij een paar goede kansen hebben gehad en zij ook. Je ziet al wel dingen terug wat we betraind hebben. Dat vind ik fijn, want dat heb ik vorig jaar gemist in de voorbereiding omdat je heel veel blessures had. Je wil bepaalde vastigheden. Die hebben zij heel veel nog en daar zijn wij naartoe aan het werken en ik vond dat je dat bij vlagen al wel zag."