Frank Wormuth na duel in Groningen: "Alleen maar bezig geweest met de verdediging"

"We hebben twee weken aan het verdedigen gewerkt, dus dat is het enige waar ik naar gekeken heb. Het was fantastisch om te zien, want Groningen speelde een goed systeem en daar hadden we problemen mee. Maar het is fantastisch want nu kunnen we daar oplossingen voor zoeken."

Fitheid

Hij was redelijk tevreden met wat zijn ploeg liet zien: "Het belangrijkste was dat ze veel zouden lopen, want we zitten in de situatie dat de fitheid van de spelers erg belangrijk is. We hebben twee weken op de verdediging. Ik zag goede dingen en we hebben dingen gezien waar we een kunnen werken voor de toekomst."

Voorin maakt niet uit

"We hebben alleen maar op de verdediging getraind. Dus ik zei tegen de jongens, het maakt niet uit wat er voorin gebeurt. We hebben tweeënhalve goede kans gehad, maar dat maakt niet uit. Ik zei dat de verdediging goed moest zijn. Dat was het op bepaalde gebieden en er zijn ook nog dingen waar aan gewerkt moet worden", aldus de Duitse oefenmeester.