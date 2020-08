Burgemeester van Enschede onaangenaam verrast door carmeeting: "Dit was een illegaal evenement"

Burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Enschede is 'onaangenaam verrast' door de carmeeting die gisteravond werd gehouden op het parkeerterrein voor de ijsbaan in Enschede. Dat schrijft hij aan de gemeenteraad. In een mail aan de raad kondigt de burgemeester een onderzoek aan. "Dit willen we niet en al helemaal niet in tijden van corona waar ik onlangs juist strenger toezicht heb afgekondigd"

Over dat strengere toezicht is de burgemeester duidelijk. "Daar is hier niets van terecht gekomen." De burgemeester schrijft ook dat het een illegaal evenement was.

Leren en verbeteren

"Ik heb reeds met de politie contact gehad met het verzoek om grondige uitleg naast de informatie die we als gemeente zelf naar boven halen." Van Veldhuizen hoopt de raad daar in de loop van de week over te kunnen informeren. "Zodat we er echt van leren en verbeteren."

De politie kon nog niet inhoudelijk reageren op vragen van RTV Oost. Een woordvoerster kon wel zeggen dat het beeld is dat de avond rustig is verlopen. Later vandaag komt de politie met meer informatie.

In de Enschedese raad roepen de gebeurtenissen van gisteravond vragen op, onder meer bij Ayfer Koç, fractievoorzitter van het CDA in de Enschedese gemeenteraad.

"Bizar", schrijft ze op Twitter, verwijzend naar de carmeeting, waar ook veel autoliefhebbers uit Duitsland bij aanwezig waren. "In Duitsland kan dit niet maar in Enschede wel. Was hier geen vergunning voor vereist met zoveel mensen en overlast? En in hoeverre zijn de coronaregels in acht genomen? Kortom vele vragen voor het college", schrijft Koç.

Toename straatraces sinds corona

Ook raadslid Vic van Dijk reageert verbaasd op wat er gisteravond gebeurd is in Enschede. Hij vraagt al langer aandacht voor straatraces die in de omgeving van het buurtschap Twekkelo tussen Enschede en Hengelo worden gehouden. Hij constateerde een toename van het aantal illegale straatraces sinds de uitbraak van corona en stelde daar eerder ook al vragen over aan het gemeentebestuur.

Ook hij omschrijft de gebeurtenissen in Enschede van gisteravond als 'bizar'. "Nu, begin augustus, een massale georganiseerde carmeeting. Zonder vergunning, zo begrijp ik", schrijft hij op Twitter. "Met overtreding van de noodverordening? Ik ben heel benieuwd hoe dit is ontstaan. En wat de toekomst brengt."

Op Twitter zijn beelden te zien van driftende auto's die flinke bandensporen trekken op het wegdek in de omgeving van de ijsbaan.

Overleg veiligheidsregio's

De bijeenkomst volgt op een week waarin door de 25 veiligheidsregio's in Nederland werd gesproken over het al dan niet verplicht invoeren van het gebruik van mondkapjes. De Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen gaf aan daar niet aan te willen. Hij zag er ook niet veel aanleiding toe, gezien het geringe aantal besmetting in de regio.

Wel benadrukte hij het in acht houden van anderhalve meter afstand tot elkaar en stelde hij dat het vermijden van drukke plekken verspreiding van het virus kan tegengaan.

De burgemeester gaf deze week ook aan dat er strenger toezicht gehouden zou worden op het houden van anderhalve meter afstand. Gisteren was het druk bij de carmeeting en lang niet alle aanwezigen hielden zich aan die anderhalve meter. De burgemeester constateerde zelf al in de mail die hij vanmorgen stuurde dat van strenger toezicht niks terecht is gekomen.