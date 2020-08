Minder animo voor demonstratie tegen coronamaatregelen in Enschede

Zo'n honderd mensen hebben zich vanmiddag in Enschede verzameld voor een demonstratie tegen de anderhalvemetermaatregel die al enkele maanden geldt in Nederland om de verspreiding van corona tegen te gaan. De demonstranten vinden die maatregel te ver gaan; het is niet leefbaar. De organisatie had op een veelvoud gerekend van het aantal demonstranten dat vanmiddag aanwezig was.

Ook de corona-spoedwet wordt tijdens de demonstratie aan de kaak gesteld. Het kabinet wil met de spoedwet de huidige noodverordeningen vervangen. Met de spoedwet wil het kabinet maatregelen tegen corona wettelijk verankeren. Daarmee krijgt de minister van Volksgezondheid ongekende zeggenschap over onze vrijheden, vinden de demonstranten.

Daarnaast spreken de demonstranten tijdens de actie hun steun uit voor de boeren in Nederland. Het voedsel dat de boeren aan hun dieren geven, moet minder eiwit bevatten om zo de uitstoot van stikstof te beperken.

Boeren zijn tegen die maatregel. Het gaat om eiwit in krachtvoer, dat koeien krijgen naast ruwvoer als gras en hooi. Met het krachtvoer kunnen boeren precies controleren welke voedingsstoffen hun koeien binnenkrijgen. Eiwit is goed voor de groei en de melkproductie van de koeien.

Drie- tot vijfhonderd mensen verwachtten ze, de organisatoren van de 'Vrijheidsdemonstratie' die plaatsvindt bij villa De Bank aan de Boulevard 1945 in Enschede. Vanmiddag aan het begin van de demonstratie hadden zo'n veertig mensen zich verzameld.

"Wij zijn voor anderhalve meter dichtbij, dus we willen graag dat de anderhalvemetermaatregel weg gaat", zei organisator Eldor van Feggelen in de aanloop naar de demonstratie. "Maar we zijn ook tegen de spoedwet, die de overheid ontzettend veel macht geeft. Ook zijn we tegen het toenemende geweld van de politie. Gelukkig is dat hier in Enschede niet het geval, maar het gebeurt wel in de rest van het land. En wij steunen de boeren openlijk. We willen dat de veevoermaatregel van tafel gaat."