Wat vind jij: We moeten vaker een fooi geven

Ten opzichte van voorgaande jaren is er vandaag de dag minder contant geld in omloop. Vanwege de digitalisering van het geld zit er minder chartaal geld in de gemiddelde portemonnee en dat heeft ook invloed op het geven van een fooi bij een aankoop in de horeca.

Bij een online-bestelling kan men tegenwoordig ook digitaal fooi geven, maar vaak wordt dat vergeten of niet gedaan. Dat heeft als gevolg dat fooien al jaren afnemen, aldus FNV Horeca bij de NOS. "Een fooi van 10 of 20 procent van klanten is voor bezorgers best aardig. Maar zet je dit af tegen de klassieke horeca, dan is het echt laag. Daar moet je uitgaan van het feit dat de helft van mensen fooi geeft, in goede tijden."

Wat vind jij? Moeten we vaker een fooi geven in de horeca omdat deze sector zwaar getroffen is door de coronacrisis? Of vind je een extra betaling onnodig? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.