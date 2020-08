Autocoureur Larry ten Voorde uit Boekelo superieur op Silverstone

Autocoureur Larry ten Voorde heeft een groots succes geboekt op het circuit van Silverstone in Engeland. De Boekeloër liet de concurrentie ver achter zich en zegevierde in de Porsche Supercup.

Ten Voorde startte op pole position en reed vervolgens superieur. Het was zijn eerste zege van het seizoen en de tweede uit zijn carrière. Mede dankzij zijn zege is Ten Voorde ook nog in de race om de titel in de Porsche Super Cup. Team- en landgenoot Max van Splunteren eindigde als tweede.

De 23-jarige Ten Voorde is niet de enige Overijsselaar in het voorprogramma van de Formule 1. Bent Viscaal uit Albergen is actief in de Formule 3, waar hij onlangs een podiumplek behaalde.