Go Ahead Eagles start oefencampagne met doelpuntloos gelijkspel tegen Telstar

Go Ahead Eagles is de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart met een doelpuntloos gelijkspel tegen Telstar. In eigen huis wist de ploeg van de debuterende trainer Kees van Wonderen net als de opponent uit Velsen geen treffer te produceren: 0-0.

Van Wonderen stuurde twee verschillende elftallen het veld in, waardoor alle nieuwelingen en proefspelers in actie konden komen. Voor de theepauze stonden onder meer Mitchel Michaelis, Bas Kuipers, Jay Idzes, Jarni Koorman, Frank Ross, Sam Crowther, Julliani Eersteling en Kevin van Kippersluis voor het eerst in de wedstrijdverband op de grasmat van De Adelaarshorst.

Saaie eerste helft

De eerste helft was er echter een om snel te vergeten. Grote kansen bleven uit en het spel speelde zich met name af op het middenveld. Toch had Martijn Berden al vroeg in het duel de ban kunnen breken. De rappe vleugelaanvaller kreeg in de zesde minuut een grote mogelijkheid, maar op enkele meters van het doel raakte Berden een tegenstander, in plaats van het net.

Douglas

Na de rust kreeg Go Ahead Eagles een herkenbaarder gezicht. Van Wonderen koos voor acht 'oude krachten', die onder meer werden bijgestaan door voormalig FC Twente-uitblinker Douglas. De kampioen van 2010 nam achterin plaats naast captain Jeroen Veldmate, maar speelde net als zijn mogelijk aanstaande teamgenoten een sobere pot.

Geen treffers

Ook de herkenbare namen wisten geen indruk te maken in hun eerste wedstrijd sinds lange tijd. Het enige moment van opwinding kwam er toen doelman Jay Gorter ontsnapte aan een rode kaart. De sluitpost van Go Ahead Eagles kwam ver uit zijn doel en beging een grove overtreding. Hij kwam er echter vanaf met geel. Daarna gebeurde er weinig meer in Deventer en eindigde het duel dus zoals het begon: 0-0.