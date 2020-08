Politie: "Geen concrete informatie over carmeeting op parkeerplaats van ijsbaan in Enschede"

De politie had geen concrete informatie dat er gisteren op het parkeerterrein voor de ijsbaan een massale carmeeting plaats zou vinden. Dat zegt een woordvoerster van de politie in reactie op de gebeurtenissen gisteravond toen honderden autoliefhebbers zich verzamelden op het parkeerterrein. De politie heeft geen meldingen gehad uit de omgeving over overlast, aldus de woordvoerster.

"We hebben wel een bericht gezien over een mogelijke bijeenkomst bij een McDonald's", aldus de woordvoerster. "Maar geen concrete informatie dat zit zou gebeuren", zegt ze verwijzend naar de carmeeting van gisteravond.

Driftende auto's

In de loop van de avond nam de politie wel een kijkje op het terrein toen de bijeenkomst al volop aan de gang was. Dat gebeurde nadat een webcare medewerker van de politie een filmpje had gezien waarop een driftende auto te zien was. "Agenten zijn toen gaan kijken en hebben groepjes mensen aangesproken", aldus de woordvoerster. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld.

De woordvoerster zegt de reactie van burgemeester Onno van Velthuizen te begrijpen. De burgemeester kondigde vanmorgen in een mail naar de gemeenteraad een onderzoek aan naar de gang van zaken. "Ik heb reeds met de politie contact gehad met het verzoek om grondige uitleg naast de informatie die we als gemeente zelf naar boven halen", aldus de naar eigen zeggen onaangenaam verraste burgemeester.

Begrip maar geen klachten

Begrip dus bij de politie voor de reactie van de burgemeester, maar de woordvoerster benadrukt dat er uit de omgeving geen klachten zijn binnengekomen bij de politie over de carmeeting.

Vic van Dijk, D66-raadslid van de gemeente Enschede, woont op enkele honderden meters afstand van de plek waar gisteren honderden autoliefhebbers zich verzamelden. In die omgeving zijn de afgelopen maanden vaker straatraces gehouden, waar Van Dijk ook vragen over gesteld heeft aan het college.

Gevaarlijk voor volksgezondheid

"Ik heb gisteren wel wat gerace gehoord maar ik had geen idee dat hier zo veel mensen waren, want het klonk als de straatraces die hier wel vaker plaatsvinden maar dat is niet met zoveel mensen." Van Dijk zag op foto's dat het helemaal vol stond met mensen. "Dat is natuurlijk veel te dicht op elkaar en dat is gevaarlijk voor de volksgezondheid."

Of de politie in had moeten grijpen, kan Van Dijk niet beoordelen. "Ik ben geen burgemeester, dat is een vak apart, maar het is geen goede ontwikkeling. Wij hebben dan ook gevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen. Dit is niet goed zo. "

Van Dijk wil dat er een einde wordt gemaakt aan straatraces en carmeetings. "Gisteren was het ergste vanwege corona dat je toch weer dat besmettingsgevaar krijgt en meer in het algemeen moeten we dit soort overlast, die er ook gisteren wel was, gewoon tegengaan."

Vragen CDA

CDA-raadslid Ayfer Koç wil van de burgemeester weten waarom de bijeenkomst niet is gestopt aangezien het om een illegale bijeenkomst ging. Ook moet de burgemeester duidelijkheid verschaffen over het al dan niet uitdelen van bekeuringen vanwege de geldende corona-noodverordening.

Ze heeft meerdere schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de bijeenkomst van gisteren. Zo wil ze ook weten wat er is gedaan met de klachten van omwonenden van het terrein waar de autoliefhebbers zich gisteren verzamelden. Al twee jaar klagen omwonenden over overlast door straatraces.

Koç stelt dat de bijeenkomst van gisteren was aangekondigd op Facebook en wil weten wat de politie met die informatie heeft gedaan.