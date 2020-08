Illegaal feest op water in Giethoorn, politie grijpt niet in

"Bovendien was de plaats waar het feest was heel moeilijk te bereiken", aldus Uiterwijk Winkel. "Maar het ligt nu wel bij de gemeente."

De deelnemers aan het feestje zaten dicht op elkaar in de bootjes. "Dat heeft geen zin", stelt de woordvoerster. "We zeggen niet voor niets dat mensen drukte moeten vermijden."

In de veiligheidsregio IJsselland is vrijdag wel een einde gemaakt aan een feestje in Rouveen in de gemeente Staphorst. Er waren daar zo'n 150 jongeren bij elkaar, aldus de woordvoerster die ook ziet dat heel veel mensen zich wel aan de regels houden. "In de horeca worden de regels steeds beter nageleefd."

Carmeeting

In de veiligheidsregio Twente ging het dit weekend mis op de parkeerplaats van de ijsbaan in Enschede waar honderden mensen, onder wie veel Duitsers, bij elkaar kwamen voor een carmeeting. Ook daar heeft de politie niet ingegrepen. De politie zegt zelf niet zo veel mensen te hebben gezien. Toen agenten van de nachtdienst er aankwamen, waren er nog zo’n honderd auto’s. Mensen zijn toen aangesproken om weg te gaan en dat is uiteindelijk ook gebeurd, zegt een politiewoordvoerster.