Van Wonderen gematigd tevreden over eerste oefenpot Go Ahead Eagles: "Hoopvol begin"

Ondanks dat Go Ahead Eagles de oefencampagne startte met een saai en doelpuntloos gelijkspel tegen Telstar, is trainer Kees van Wonderen niet ontevreden. De debuterende oefenmeester weet echter ook dat er nog wel wat moet veranderen in Deventer.

"Ik ben gematigd tevreden, het is een hoopvol begin. Ik besef dat het beter moet, want we moeten meer kansen creëren. Maar ik had een moeilijkere wedstrijd verwacht. Daarom ben ik gematigd tevreden", zegt Van Wonderen na afloop van de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen.

Proefspelers

Bij Go Ahead Eagles stonden onder meer proefspelers Jarni Koorman en Douglas op het veld. "We hebben hen gevraagd om mee te trainen, zodat hun conditie op orde is. Het geeft hen de kans om straks ergens op topniveau in te stappen en ons de gelegenheid om te kijken of we ze bij Go Ahead willen hebben."

"Maar dat is een financieel verhaal, want de mogelijkheden zijn beperkt. Ik hoop dat er uiteindelijk spelers bij Go Ahead blijven met een toegevoegde waarde", luidt het vervolg.

Geraamte

Van Wonderen wil nog enkele spelers verwelkomen in De Adelaarshorst. "Ik ben niet ontevreden over de huidige selectie. We moeten nog wel een aantal posities invullen. Het is nog aan ons om te bepalen hoe we dat gaan doen. Maar er is wel een klein geraamte. Vandaag hebben we dat nog niet gezien, want we speelden me twee teams. Dat echte geraamte komt straks wel", besluit hij.