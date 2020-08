Vrouwelijke gevangenen in Zwolle mochten voor het eerst in maanden hun kinderen weer knuffelen

Voor het eerst sinds de coronacrisis mochten de gevangenen in de Zwolse vrouwengevangenis vandaag weer hun kinderen knuffelen. De gevangenis is één van de vier locaties die meedoen aan een proef, waarbij er fysiek contact is tussen ouder en kind. Er stond vanmiddag een ouder-kinddag op het programma, waarbij ze mochten knutselen en spelletjes doen.

Door de uitbraak van het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen, was bezoek maandenlang niet mogelijk. Vanaf eind juni mocht er maximaal één persoon, achter plexiglas, de gevangenis bezoeken.

Om te bekijken welke gevolgen fysiek contact tussen ouder en kind heeft voor de verspreiding van het virus, zijn er vier gevangenissen uitgekozen voor een proef. Naast Zwolle is wordt er ook proefgedraaid in Veenhuizen, Nieuwersluis en Ter Weel. Tijdens een ouder-kinddag kunnen kinderen in een ontspannen sfeer en setting bij hun gedetineerde vader of moeder op bezoek komen. En is fysiek contact toegestaan. Iets wat zowel ouder als kind fijn vinden.

'Goed contact erg belangrijk'

"Het was een geslaagde middag", vertelt penitentiair inrichtingswerker Tineke van de gevangenis in Zwolle (PI Zwolle). Speciaal voor de ouder-kinddag was de sportzaal van de gevangenis dusdanig ingericht, dat de kinderen er ontvangen konden worden met een hapje en drankje. "Zo’n ontmoeting is heel belangrijk voor de gedetineerde moeders, maar zeker ook hun kinderen", weet Tineke. "Een goed contact tussen ouders en kinderen is erg belangrijk. Ook wanneer vader of moeder in de gevangenis zit. Daar kan het kind immers niets aan doen, dus die mag daar niet de dupe van worden."

Vanaf 1 augustus mogen gevangen meer dan één bezoeker ontvangen. Ook zijn kinderen van alle leeftijden weer welkom om tijdens het bezoekuur langs te gaan bij hun vader of moeder. Tijdens dit bezoek, dat plaatsvindt in de reguliere bezoekzaal, is geen fysiek contact mogelijk. De bezoekers en de gevangen zijn gescheiden door een wand van plexiglas.

De proef met het fysieke contact tussen ouder en kind duurt nog tot en met 10 augustus.