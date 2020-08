Winst van Sanderinks Centric halveert, toch uitkering van honderd miljoen euro dividend

IT-bedrijf Centric, eigendom van de Twentse zakenman Gerard Sanderink, keerde over 2019 honderd miljoen euro uit aan dividend. Opmerkelijk, omdat de winst van het concern afgelopen boekjaar halveerde: was de winst over 2018 nog 18,3 miljoen euro netto, een jaar later was dit nog 9,8 miljoen. Dat meldt Centric in het gepubliceerde jaarverslag.

Sanderink kwam de afgelopen jaren vooral in het nieuws vanwege rechtszaken tegen zijn ex, Brigitte van Egten. Ook meerdere directeuren van het bedrijf vertrokken en hij nam Rian van Rijbroek, een vermeende 'cybercharlatan' in de hand als cyberexpert. In het jaarverslag spreekt Centric zelf dan ook van een 'publicitair roerig jaar'.

Daling omzet

De omzet daalde van 489 naar 482 miljoen. De daling wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door de verkoop van een aantal bedrijfsonderdelen, eind 2018 en begin 2019. Een duidelijke verklaring voor halvering van de winst wordt er in het jaarverslag niet gegeven.

Ondanks de daling van de omzet en de nettowinst, keerde het bedrijf wel meer dividend uit. De uitgekeerde miljoenen gaan naar Sanderink Investments, waar alle bedrijven van de 71-jarige Sanderink onder vallen. In 2018 was het uitgekeerde dividend nog twaalf miljoen euro. Een jaar later was dit twintig miljoen, plus na het sluiten van het boekjaar nog eens tachtig miljoen.