Kitten gedumpt aan de rand van Enschede

Een jong katje is gisteravond gedumpt aan de rand van Enschede. Een omwonende zag iemand een 'verdachte beweging' maken bij een auto, en daarna wegrijden. Een open kattenkorf bleef achter.

Volgens de dierenambulance kwam het katje bang over. Daarnaast had het diertje wormen en was het aan de diarree.

De kitten had een halsbandje met koebel om, waardoor zijn overlevingskans volgens de dierenambulance '0,0' was. "Een muis of vogel zal je met dat geklingel nooit vangen."

"Een dier zo dumpen is echt niet nodig", schrijft DierenTwente op Facebook. "Voor hulp of advies is echt wel een oplossing."