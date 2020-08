Keolis verliest busvervoer IJssel-Vecht definitief vanwege 'vals spel'

Het definitieve verlies van de concessie betekent een forse financiële klap voor Keolis. De omzetwaarde van tien jaar busvervoer in de regio IJssel-Vecht, het gebied tussen Noordwest-Overijssel, Apeldoorn en Lelystad, bedraagt zo'n 900 miljoen euro. Volgens directeur Frank Janssen van de vervoerder kost het intrekken van de concessie zo’n 260 arbeidsplaatsen. Ook zijn er al bussen besteld en onderweg vanuit China.

Maar gedeputeerde Bert Boerman vindt dat het fraudeleus handelen van Keolis niet ongestraft kan blijven. "Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes", aldus de bestuurder.

Wel gaat Keolis vanaf december een noodconcessie rijden.

Gesprekken

Een maand geleden maakte de provincie bekend dat het de vergunning in wilde trekken. De afgelopen weken zijn diverse gesprekken gevoerd met de vakbonden, de ondernemingsraad en met Keolis zelf, die fel tegen het besluit van de provincie is. Het busbedrijf maakte zelf al schoon schip: er werd een extern onderzoek ingesteld en twee directeuren, die verantwoordelijk waren voor de fraude, werden ontslagen.

Alle ontwikkelingen van de afgelopen weken, hebben niet tot een ander inzicht geleid bij de provincie. 'De provincies hebben geluisterd naar de inbreng van onder andere personeel, vakbonden en reizigersorganisaties. Daar wordt rekening mee gehouden bij het inrichten van de noodconcessie', schrijft de provincie in een persbericht.

Hoofdkantoor Keolis in Deventer (Foto: RTV Oost)

Keolis gaat noodconcessie rijden

Om te voorkomen dat er vanaf december helemaal geen bussen meer rijden in de regio IJssel-Vecht, wordt er een noodconcessie opgezet. Keolis is gevraagd om dat uit te voeren, voor maximaal twee jaar.

De zero-emissiebussen, die Keolis bestelde, kunnen dan worden ingezet.

Nieuwe concessie

In de tussentijd krijgen de verliezers van de aanbesteding IJssel-Vecht, dat waren Arriva, Connexxion en EBS, de kans om opnieuw een gooi te doen naar de concessie. De kans is overigens groot dat de vervoerders hun eerdere aanbieding niet meer zullen indienen. Vanwege de coronacrisis zijn de inkomsten uit openbaar vervoer immers flink gekelderd. De verwachting is dat die daling ook de komende jaren nog standhoudt.

Mochten de vervoerders niet meer achter hun eerdere aanbieding staan, dan komt er een geheel nieuwe aanbesteding. Die gaat voor de provincie en dus voor de belastingbetaler, waarschijnlijk duurder uitvallen, zei gedeputeerde Boerman eerder.

Het is nog niet duidelijk of Keolis ook mee mag doen met de nieuwe aanbesteding. Dat is nog onderdeel van het onderzoek. De provincie wil dat de nieuwe concessie in december 2022 ingaat.

Reactie Keolis

Keolis heeft geageerd op het besluit van de provincies. 'Wij respecteren dit besluit, maar zullen de komende dagen gebruiken om de gevolgen te bestuderen', schrijft het in een verklaring.

Het vervoerder reageert ook op het feit dat het de noodconcessie mag rijden. 'De provincies geven aan hierdoor verantwoord om te gaan met de belangen van het personeel en duurzaam om te gaan met het materieel.'

Fraude bij Keolis Keolis heeft bij de aanbesteding van het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek gefraudeerd. Dat bleek in mei, na onderzoek van Follow The Money. Er kwamen geheime documenten aan het licht, waarin stond de producenten van de bussen uit China geen boetes kregen opgelegd als ze te laat zouden leveren.

De provincie begon daarop een eigen onderzoek en trok begin juli de concessie in. Gedeputeerde Boerman kreeg daarin de volledige steun van de Overijsselse Statenleden.