Rus achttien maanden de cel in voor invoer 61 kilo drugs

De Rus had acht dozen drugs in zijn auto (Foto: RTV Oost)

Een 30-jarige man uit Rusland is door de rechtbank veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf voor het smokkelen van 61 kilo drugs. De man werd eind 2019 langs de A1, bij de grens met Duitsland, gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee. In zijn bestelauto werden acht dozen met in totaal 61 kilo hennep gevonden.

Op 12 december vond er een controle plaats in verband met bestrijding van illegale immigratie en verblijf. De Koninklijke Marechaussee voerde deze controle uit. De Rus reed in een gehuurde bestelbus met een Duits kenteken en werd gecontroleerd. In de laadruimte van de bestelbus bevonden zich acht dozen. Volgens de bestuurder spullen van een vriendin. In werkelijkheid ging het om 61 kilo hennep.



'Hulp aan vriendin'

Dat de man een vriendin een dienst zou bewijzen door haar te helpen met een verhuizing naar Nederland vindt de rechtbank volkomen ongeloofwaardig. De man heeft geen antwoord willen – of kunnen - geven op eenvoudige vragen zoals de naam van de vriendin, het afleveradres in Nederland en waarom er drie mobiele telefoons in de gehuurde auto lagen.



De rechtbank Overijssel oordeelt dan ook dat de man wel moest weten welke goederen hij vervoerde en dat hij zich bezig hield met strafbare feiten. Hij wilde een bijdrage leveren aan de lucratieve internationale handel in drugs. Dat het niet is gelukt is de verdienste van de Koninklijke Marechaussee.



Invoer

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. De landelijke oriëntatiepunten voor bezit van softdrugs schrijven een gevangenisstraf voor van twaalf maanden wanneer het gaat om een hoeveelheid van 25 kilo tot 250 kilo. De Rus was niet alleen in het bezit van de drugs, maar hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan de invoer.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van 14 maanden geëist. Vanwege de ernst van het feit, het gegeven dat de man geen openheid van zaken geeft en zijn werkwijze aanwijzingen bevat voor een bedrijfsmatige en berekenende aanpak komt de rechtbank tot een hogere straf dan de eis.