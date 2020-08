Dode baby Haaksbergen: gruwelijke details tijdens eerste rechtszaak

Niet alleen gaat het Openbaar Ministerie uit van het scenario dat de vrouw haar pasgeboren zoontje Ivo met het ceintuur van haar badjas heeft gewurgd, maar ook werd duidelijk dat de baby een acht centimeter grote schedelbreuk had.



Verwondingen

De moeder zit al maanden in voorarrest nadat ze in de nacht voor Pasen samen met haar partner haar zoontje naar het ziekenhuis in Enschede had gebracht. De verwondingen waren dusdanig dat artsen meteen groot alarm sloegen.

Zoals gemeld moest de moeder vanochtend een eerste keer in het openbaar voor de rechter verschijnen, maar koos ze ervoor om niet aanwezig te zijn tijdens deze zogenoemde pro-formazitting. Wel maakte justitie vanochtend wereldkundig waar de verdenkingen tegen de vrouw op zijn gebaseerd.

Badjas gewassen

Zo werd tijdens een eerste huiszoeking de badjas van de moeder in de wasmachine ontdekt. Het kledingstuk was al een eerste keer gewassen, waardoor er geen DNA-sporen meer konden worden gevonden. Overigens was de moeder volgens justitie van plan de badjas nog een tweede keer te wassen.

Wurgsporen

Het OM vermoedt dat de vrouw baby Ivo met het ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Daarbij baseert justitie zich op het ruitmotief van de badjas dat overeenstemt met de wurgsporen die op de nek van de baby zijn ontdekt. Bovendien had het slachtoffertje een bloeduitstorting op de tong. Volgens het OM duidt dat op verwurging.



Verwondingen hoofd

Ook maakte justitie bekend dat de baby een acht centimeter grote breuk in de schedel had. Verwondingen die volgens justitie alleen kunnen zijn ontstaan doordat het kind op het hoofd is geslagen of gevallen.



Ook werd vanochtend bekend dat de vrouw de navelstreng van de baby heeft doorgesneden zonder deze af te binden. Met als risico dat het kind zou doodbloeden. De openbare aanklager maakte vanochtend bekend dat de zuigeling inderdaad veel bloed heeft verloren. Volgens justitie is dat niet de doodsoorzaak, maar heeft dat wel bijgedragen aan het overlijden.

'Koetjes en kalfjes'

En dan zijn er nog enkele andere bijzondere omstandigheden, aldus het OM. Zo had de moeder rond het tijdstip van de bevalling meerdere appjes gestuurd naar vrienden, maar ook haar partner, van wie wordt vermoed dat hij de vader is van het kind. Terwijl op dat moment de weeën dus al in volle gang moeten zijn geweest, gingen deze appjes over 'koetjes en kalfjes', zoals het OM dat noemde.

En dan is het nog vreemd, vindt justitie, dat de moeder wel samen met haar vriend met de baby naar het ziekenhuis is gereden, terwijl ze tijdens de bevalling bijvoorbeeld verzuimde om via 112 alarm te slaan.

Zoekteam Defensie

In en rond de woning aan de Jan Vermeerstraat zijn meerdere forensische onderzoeken gehouden en ook werd een speciaal zoekteam van Defensie ingezet, waarbij met radarapparatuur de bodem tot meters diep werd doorzocht. Justitie wil in het belang van het onderzoek nog niet kwijt of deze onderzoeken wat hebben opgeleverd.



Eerder bevallen

Zoals RTV Oost eerder al meldde, is de vrouw al eens eerder bevallen van een baby die slechts korte tijd heeft geleefd. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat deze baby eveneens om het leven is gebracht, maar het onderzoek hiernaar is nog niet helemaal afgerond.

Overigens verklaarde de vrouw tegenover familie en vrienden dat ze in beide gevallen niet wist dat ze zwanger was. Daarvoor zou een medische oorzaak zijn.

Politieverhoren

Tijdens de rechtszaak vanochtend werd duidelijk dat de moeder tijdens de vele politieverhoren geen bekentenis heeft afgelegd. Tegenover rechercheurs verklaarde ze onder meer zich niet meer alles te kunnen herinneren van die fatale nacht. Later toonde ze een minder coöperatieve houding.



Ook tijdens de videoreconstructie deed ze er het zwijgen toe. "Zoek het maar uit. Dat zal dan uit de onderzoeken wel blijken", zou ze tegen rechercheurs hebben gezegd toen die haar met bepaalde zaken confronteerden, aldus officier van justitie Karel de Valk vanochtend.





Advocaat

De kans dat de vrouw later alsnog met een verklaring komt, lijkt bovendien niet al te groot. Haar advocaat Mariska Pekkeriet liet vanochtend doorschemeren dat de vrouw zich niet zomaar neerlegt bij het scenario dat justitie schetst. De raadsvrouw liet daarbij nog in het midden wat haar strategie tijdens de rechtszaak zal worden. "Ik houd mijn kaarten nog tegen de borst."

Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder (Foto: Eigen foto)

Advocaat Mariska PekkerietMomenteel wordt de vrouw onderzocht door psychologen en psychiaters en wordt er een zogenoemd milieuonderzoek gehouden, wat inhoudt dat aan de hand van gesprekken met familie en vrienden een profielschets van de moeder wordt gemaakt.Deze rapportage moet klaar zijn als de vrouw op 19 oktober opnieuw voor de rechtbank verschijnt. Dan is er een regiezitting. Waarschijnlijk wordt de strafzaak eind dit jaar of begin volgend jaar inhoudelijk behandeld.