Net als veel andere evenementen is het Dicky Woodstock Popfestival deze zomer afgelast. Hij past dus mooi in onze lijst van ‘Het weekend van…’ Zaterdag 8 augustus blikken we in café de Karre in Tuk, de 'geboorteplaats' van Dicky Woodstock, an de stamtoafel terug op de afgelopen jaren.

Natuurlijk gaan we terug naar de oorsprong van het festival dat in 1989 begon naar aanleiding van een optreden van protestzanger Armand in de Karre. Je ziet vele muzikale hoogtepunten voorbijkomen, zoals het concert van Chuck Berry en een optreden van een jonge Anouk. En we besteden aandacht aan de typische plattelandsactiviteiten als Bull Shit, Crazy Race en Aalvangen. Maar ook de dieptepunten komen aan de orde, zoals de windhoos in 2012 en de protesten van dierenactivisten n.a.v. het Zwientie Tikk'n.

Presentator Jolande Verheij praat met onder anderen grondlegger Henk Kranendonk, bestuursleden Trea Zeefat, Erik Dingerdis en met vaste Zwientie Tikk’n presentator Jannes Mulder. Tussendoor zie je allerlei filmpjes uit een ver en meer recent verleden. En natuurlijk maken Bea en Gea ook hun opwachting.

De uitzending op TV Oost is te zien op zaterdag 8 augustus om 17:10 uur en wordt elk uur herhaald. Uitzending gemist? Kijk het dan terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist. Voor de liefhebbers is dezelfde dag op www.rtvoost.nl vanaf 17:00 uur een extra lange versie van Het Weekend van Dicky Woodstock te zien.