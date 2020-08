Hoe warm is het bij jou thuis? Werk mee aan de Overijsselse Hittekaart!

Na een middelmatige julimaand bevinden we ons nu ineens midden in een hittegolf! Het kwik kan in Overijssel vandaag stijgen naar maar liefst 37 graden. Het is dus zweten en puffen geblazen! Wij willen de warmte in Overijssel letterlijk in kaart brengen en daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Op onderstaande kaart kun je de temperatuur bij jou thuis noteren. Samen geven we de Overijsselse Hittekaart vorm!

Aan het einde van de dag maken we de balans op: waar was het het warmst, waar was het nog goed toeven en kunnen we verschillen zien tussen het oosten en het westen van de provincie?

Hoe voeg je een punt toe?

Op onderstaand kaartje kun je de temperatuur bij jou thuis zetten. Klik op 'voeg punt toe' en klik vervolgens op de kaart waar jij op dat moment bent. Doe je dit via de app? Gebruik dan twee vingers om op de kaart te navigeren. Als je een punt hebt geselecteerd, vul dan de vragen in. Een foto van de thermometer vinden we erg leuk, maar is niet verplicht.

Het invullen van de vragen duurt maar een halve minuut. Lukt het niet om een punt toe te voegen? Klik dan hier. Let op: om spam te voorkomen, kun je niet meer dan één meting per minuut toevoegen. Anders krijg je een foutmelding.