Jeremejeff ziet FC Twente als mooie kans: "Rasmus Bengtsson vertelde alleen maar positieve dingen"

De komst van de lange spits is mede te danken aan een andere Zweedse voetballer: "Een vriend van mij heeft hier gespeeld, Rasmus Bengtsson. En hij vertelde alleen maar positieve dingen over FC Twente." Bengtsson speelde van 2010 tot 2015 in de verdediging van de Enschedese club.

Fysiek sterk en vaardig

Technisch directeur Jan Streuer is in zijn nopjes met de komst van Jeremejeff: "Hij geeft ons voorin meer mogelijkheden, met name centraal in de aanval. Alexander is een fysiek sterke, maar ook een vaardige speler van 1,92 meter die heel goed als ‘target’ kan functioneren. Vanaf morgen sluit Alexander aan bij de selectie."



Alexander Jeremejeff startte in de jeugd van Tölö IF en stapte in 2011 over naar Örgryte IS, vertrok daarna naar Qviding FIF alvorens hij in 2014 naar BK Häcken ging. In 2016 legde Malmö FF Jeremejeff vast voor 2,5 jaar. In 2018 keerde hij terug bij BK Häcken, vorig jaar tekende hij voor Dynamo Dresden.

Goede herstart

In Duitsland scoorde hij vier keer, maar na een blessure en een trainerswissel speelde de Zweed een stuk minder. "Het was een beetje een raar seizoen en het werd niet wat ik ervan had verwacht. Ik hoop nu op een goede herstart hier in Twente. Ik zie dit als een mooie kans in een mooie competitie."