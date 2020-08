Staking Wehkamp is voorbij: stakers akkoord met onderhandelingsresultaat

De eerste staking in de geschiedenis van webwinkelbedrijf Wehkamp is voorbij. Vanavond zijn de stakers akkoord gegaan met het sociaal plan waarin een betere ontslagvergoeding is geregeld voor de 82 mensen die hun baan verliezen bij de reorganisatie van Wehkamp. De ontslagen vallen op het hoofdkantoor in Zwolle en op het distributiecentrum in Maurik. Op die plekken werd sinds twee weken gestaakt.

Volgens FNV-bestuurder en onderhandelaar Mari Martens hebben de stakers door hun volharding een mooi resultaat bereikt. Het boventallig verklaarde personeel krijgt naast de ontslagvergoeding een budget voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Ook is een bijdrage voor de kosten van juridisch en financieel advies afgesproken.

'Karige vergoeding verruimd'

De transitie- of ontslagvergoeding bij gedwongen ontslag is in 2020 veranderd en is veel lager geworden. Martens: "Er is ons veel aan gelegen geweest om deze zeer karige vergoeding op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Dit is gelukt omdat we afspraken hebben gemaakt over een vergoeding per dienstjaar, hoe langer in dienst, hoe hoger de vergoeding."

Wehkamp boekt 50 procent meer winst

Vandaag heeft Wehkamp naar buiten gebracht, dat ze het afgelopen boekjaar 50 procent meer winst heeft geboekt. De winst steeg naar 24 miljoen euro. Wehkamp vindt dat het bedrijf 'een succesvolle strategie uitrolde, die zich richtte op meer winstgevende productcategorieën en kostenbesparing'.

In juni kondigde het bedrijf aan zo'n dertig banen te schrappen op het hoofdkantoor in Zwolle en zijn twee distributiecentra in Maurik en Zwolle samen te voegen. In totaal verliezen 82 mensen hun baan.