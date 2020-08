Overstekende ree springt tegen passerende scooter op Rijksstraatweg bij Deventer

Het klink bizar en toch is het gebeurd. Een vrouw is vanavond met haar scooter op de N344 tussen Twello en Deventer op een overstekende ree gebotst.

De scooterrijdster kon de plotseling overstekende ree niet meer ontwijken en raakte het dier. Ze ging er met scooter en al onderuit, maar raakte niet gewond. Volgens de politie was dat te danken aan de goede motorkleding die ze droeg. De vrouw is wel even in een ambulance gecontroleerd.

Over het lot van de ree is minder bekend. Na de aanrijding vluchtte het hert. Een wildbeheerder gaat met een speurhond kijken of het dier ergens gewond is achtergebleven.