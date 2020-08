Explosie bij woning in Schalkhaar zorgt voor ravage

Schalkhaar is vannacht opgeschrikt door een harde knal. Rond vier uur vond er bij een woning op de hoek van de Bakkerskamp en de Vosmanskamp een explosie plaats onder een carport. Ook brak er een brandje uit, maar dat doofde vanzelf. De knal was in de wijde omtrek te horen.

Er raakte niemand gewond. De ravage is enorm. Meerdere delen van een schutting zijn compleet weggeblazen. Aan de overkant van de straat ligt een halve kliko.

Bij zeker drie woningen rondom de explosie zijn ruiten gesneuveld. De politie heeft camerabeelden van de woning zelf veiliggesteld. Omwonenden wordt gevraagd om hun camerabeelden te checken of er rond vier uur iets te zien is, zoals voorbijrijdende voertuigen of verdachte personen. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

Buurtbewoners geschrokken

"We hoorden een harde explosie en zaten rechtop in bed", vertelt een buurvrouw. "Het was heel onwerkelijk. Je kijkt eerst in je eigen huis, daarna zagen we dat het aan de overkant was." De buurman die er pal naast woont, zag bij zijn buren de "boel in lichterlaaie staan. Dat is heel erg schrikken. Ik heb even gekeken en de honden in veiligheid gebracht. De bewoners zijn ook heel erg geschrokken."

De Forensische Opsporing doet sinds een uur of acht onderzoek. Naar verwachting blijven de Vosmanskamp en Bakkerskamp hiervoor nog de hele ochtend afgesloten.