Definitief besluit over Keolis valt vandaag: "Welke beslissing ook, het heeft veel consequenties"

Mag Keolis vanaf december alsnog het busvervoer verzorgen in Overijssel, Gelderland en Flevoland of raakt het de concessie IJssel-Vecht definitief kwijt? Dat wordt vandaag duidelijk als de provincies een definitief besluit nemen. "Welke beslissing er ook genomen wordt, het heeft veel consequenties", beseft Anita Dries, bestuurder FNV Personenvervoer.

"Het is een duivels dilemma voor de provincie. We zijn heel benieuwd wat we vandaag te horen krijgen."

Personeel in actie

In mei kwam de fraude na onderzoek door Follow the Money aan het licht. De provincie begon vervolgens een eigen onderzoek en kwam tot dezelfde conclusie. Nadat begin juli duidelijk werd dat de provincies de aan Keolis verstrekte concessie wilden intrekken, kwam het personeel in actie. Er werd geflyerd, duizenden handtekeningen werden ingezameld en de vakbonden voerden diverse gesprekken.

Aan die gesprekken hield Dries geen goed gevoel over. "Ik heb het gevoel dat Keolis de concessie kwijtraakt. En dat betekent dat we in een zeer ongunstig vaarwater terechtkomen, voordat alles opnieuw ingeregeld is."

'Niet aan de start mogen verschijnen'

"De inhoud van de aanbesteding is niet het punt", merkte de FNV-bestuurder. "Wat constant werd herhaald: Keolis had niet aan de start mogen verschijnen. Het gaat veel meer om ongelijkheid op voorhand."

De nieuwe dienstregeling die Keolis vanaf december zou gaan rijden, was goed voor zowel de reiziger als het personeel. Zo repte de Keolis-directie over 260 arbeidsplaatsen die op het spel staan. "De nieuwe aanbesteding had twintig procent meer busdiensten. Dat betekent meer nieuwe chauffeurs in dienst", weet Dries.

"Al die nieuwe mensen die aangenomen zouden worden, hebben dan geen baan meer na december. De reiziger moet het ook met twintig procent minder busdiensten doen." Vandaag moet er in ieder geval duidelijkheid komen.