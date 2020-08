Aanslag op verdachte terrasaanrijding Deventer: explosief over de schutting gegooid

Eind oktober vorig jaar reed een auto in op uitgaanspubliek op de Brink in Deventer. Daar raakten meerdere personen bij gewond. De bewoner van het huis waar vannacht de explosie was, is verdachte in deze zaak.

Er is nog geen verdachte opgepakt. Wel staat deze persoon op camerabeelden. "Er is een persoon is gezien die een explosief over de schutting gooide en wegrende. Er is geen twijfel dat het gericht was op deze woning", zegt politiechef Gert Telman.

Buurtbewoners

Volgens Telman hoeft de buurt zich geen zorgen te maken. Hij zegt dat de aanslag niet gericht was op de buurt.

Deze buurtbewoner reageerde op de explosie: